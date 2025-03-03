羽總東華三院簽合作協議　親子賽同樂日推廣羽毛球

中國香港羽毛球總會周日（2日）與東華三院簽署為期5年的合作協議，東華三院將冠名贊助2025年至2029年大灣區青少年羽毛球邀請賽及親子樂Fun Fun羽毛球雙打比賽暨同樂日，攜手推動香港羽毛球運動發展。

雙方3月2日於假深水埗體育館舉行簽約儀式，由中國香港羽毛球總會主席湯偉倫與東華三院主席鄧明慧簽署合作協議，立法會陸瀚民議員、東華三院第二副主席曾慶業與中國香港羽毛球總會副主席黃守明等人在場見證。合作內容包括已舉辦21屆、每年吸引數百個家庭參加的「東華三院親子樂Fun Fun羽毛球雙打比賽暨同樂日」以及「東華三院大灣區青少年羽毛球邀請賽」。

中國香港羽毛球總會主席湯偉倫表示榮幸獲得東華三院冠名贊助：「在東華三院的支持下，相信能夠進一步推動大灣區羽毛球運動熱潮，加強大灣區城市在體育、文化、經濟、社會等領域交流合作。同時透過舉辦親子活動，讓大眾享受珍貴的親子時光、促進香港社區凝聚力和家庭和諧。」

同日舉行親子羽毛球雙打比賽及頒獎禮，今年賽事分為父子組、父女組、母子組、母女組、兄弟姊妹組及三人行混合組別，吸引多達800人參與，享受羽毛球樂趣和親子時光。現場設羽毛球及運動主題攤位遊戲，大人細路盡興而歸。東華三院主席鄧明慧表示：「東華三院和中國香港羽毛球總會的合作框架協議會為東華屬校的學生提供更多元化的體育學習機會，使體育運動的樂趣更有效地傳遞到學校，普及到家庭。」

蕭海迪與父母是日勇奪東華三院三人行混合組（中學組）冠軍，最欣賞「鄧謝配」（鄧俊文和謝影雪）的蕭太表示：「我認為打羽毛球可以訓練腦部思維以及鍛鍊身體，所以兩個兒子學會走路之後就開始學打羽毛球。現在全家都成為狂熱分子，我們4人平日更會組成不同組合對戰，相當好玩！」

小六的蕭朧月亦與父母合作贏得東華三院三人行混合組（小學組）冠軍，12歲的她學習羽毛球1年多以來，首次奪得冠軍，賽後喜言：「多謝校長、老師讓我有機會參加這次比賽，得到冠軍，多謝爸爸、媽媽培養我打羽毛球，讓我有自信。贏冠軍一刻好開心、好激動，羽毛球很好玩，可以抒解讀書壓力，希望未來可以參加大比賽。」「朧月」爸爸笑言：「子女上訓練班，我們就看影片自學，希望和他們一起進步。羽毛球鬥智鬥力，比其他運動更好玩！」

港隊代表李晉熙及吳芷柔有份出席同樂日，李晉熙表示：「好開心見到有這麼多人參加比賽，見到年青羽毛球手技術和身體條件兼備，相信未來會有更好的成績。曾經參賽的吳芷柔回憶道：「小學和爸爸參加過這個比賽，這亦是唯一參加過的親子賽，覺得幾好玩，留下了美好回憶。今次見到一些年紀很小的參賽者，羽毛球是很適合從小培養的運動。」此外，港隊代表呂俊瑋、洪魁駿及港隊青少年羽毛球代表陳以熙 、歐陽穎芝亦親身獻技，與參加者互動切磋。