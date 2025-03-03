安賽龍贏好友捧走今年第2冠　下一站全英賽

兩屆奧運冠軍兼頭號種子的丹麥名將安賽龍，周日（2日）在德國公開賽迎來今季第2冠，以直落兩局擊敗好友兼前世界冠軍駱建佑，成功封王。

曾經作為安賽龍陪練的駱建佑，初段發揮不俗，畢竟他倆已相當熟悉彼此的球路，令安賽龍首局一度落後3比8及16比18，頂得住壓力的安賽龍更在最後6分袋走5分，以21比19先下一城。不過，在第二局開賽的局勢已經一面倒，31歲的安賽龍很快已掌握賽事節奏，以6比0領先，繼而再拋離15比7，甚至20比10，最終以21比18奠勝。

這是安賽龍今年自1月贏得印度公開賽後，再踏上最高頒獎台，也是他生涯的第29個羽聯巡迴賽男單冠軍。至於對駱建佑來說，則粉碎了他爭標的好夢，這是他自去年3月贏得馬德里西班牙大師賽以來首個決賽，但想捧盃仍要再等。二人下個目標都是兩周後的全英賽。

雖然駱建佑無緣王座，但年輕新星楊佳敏在女單為新加坡寫下了歷史，這位前世界青少年第一的女將，在女單以21比16、21比17擊敗越南的阮翠玲，迎來升上成人組的生涯最重要冠軍，首奪超級300級的女單錦標。