中超次輪爆發多場「香港打吡」　3港將仍未亮相

中超上周末進行第2輪賽事，當中上演了3場「香港打吡」，另外9名外流港將之中亦有6人有份上陣。值得一提，在頭兩輪聯賽過後，暫時只剩下回歸河南酒祖杜康的周緣德、新升班球隊雲南玉崑後衞徐宏傑，以及開季前才加盟山東泰山的翼鋒李小恆，在今季仍未亮相。

由於今季中超多達9名外流港將，因此來到第二輪賽事，一共爆發3場「香港打吡」，不過一眾港將皆無緣正面交鋒。其中淅江隊對雲南玉崑，前者雖有梁諾恆80分鐘後備登場，惟今季首次進入大軍名單的雲南玉崑後衞徐宏傑，卻未有落場，兩隊踢成1比1。而梅州客家2比1贏河南酒祖杜康一仗，前者有茹子楠踢足全場，可惜被河南酒祖杜康外借回收的周緣德，全場坐在後備席。

至於青島海牛對深圳新鵬城，黃皓雋連續兩場為青島海牛正選上陣，更一度於33分鐘接應隊友傳中，頭槌頂中柱。不過這名中場在63分鐘已被換走，無緣與首周已經開齋、73分鐘才後備入替的「靚仔射手」安永佳同場交量，新鵬城最終險勝1比0。其餘港將方面，除了加盟不久的李小恆，仍未入山東泰山大軍名單外。上海申花左閘陳晉一繼續擔正並踢足，惟球隊卻以2比2打和北京國安；同時孫銘謙亦在踢了83分鐘下，帶領天津津門虎以2比1擊敗成都蓉城。