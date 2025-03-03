【亞冠盃】艾納斯欠銳細盤克「迪」

亞冠精英盃16強首回合，艾斯迪格拿主場迎戰艾納斯，擁有C朗等球星助陣嘅沙特阿拉伯豪門艾納斯實力佔優，但球隊近期狀態一般，加上伊朗球隊艾斯迪格拿自知技不如人，可能刻意防守，屆時或會出現拉鋸局面。考慮到艾納斯今屆4場亞冠精英盃作客有3次總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（HOY TV 76台周二凌晨零時直播）

艾斯迪格拿喺「聯賽階段」8戰僅得2勝3和3負，勉強打入16強，正因為球隊實力有限，往往採取保守戰術，近4場亞冠精英盃有3場打和，包括主場同柏克塔哥踢成0比0，可見攻力甚為疲弱，更加唔好期望可以對艾納斯防線構成大太威脅，預料會主守，希望力保不敗已達標。

至於艾納斯近4場比賽僅1勝，上場聯賽甚至大熱倒灶不敵弱隊艾奧魯巴，首席射手C朗8次射門僅1次中目標，踢足全場都食白果，腳風唔順。早前加盟嘅前鋒祖漢杜蘭近期表現亦有所下滑，面對艾斯迪格拿「鐵桶陣」，想入波並唔容易。事實上，雙方曾於上年10月亞冠精英盃「聯賽階段」交鋒，艾納斯作客踢到81分鐘，先至靠中堅拿樸迪入波險勝1比0，今仗再次碰面，捧入球細為妙。

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