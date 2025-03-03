【有片】阿仙奴想用15歲神兵　但英超唔批准

阿仙奴近期受到傷患潮侵襲，4個正選攻擊球員全部重傷，據報領隊阿迪達本來打算搵15歲「神童」麥斯杜文救亡，不過受制於英超同歐洲足協條例未能成事，而麥斯杜文日前就喺U18英足盃個人表演，引起英國媒體高度關注。

阿仙奴U18喺英足盃2比3不敵曼聯U18，不過15歲嘅麥斯杜文喺一眾「大哥哥」身邊都超晒班，其中一球由後半場開始扭到對手禁區博到12碼，更成為網上熱話。麥斯杜文上年底先至15歲生日，但今季已經「跌班」踢U18同U21，並且長期跟一隊操練，早前阿仙奴拉隊去杜拜集訓，麥斯杜文亦有份去，據報阿迪達想幫佢盡快適應一隊生活，短時間內破格提拔。

阿仙奴依家兵源短缺，本來麥斯杜文有機會幫到手，可惜麥斯杜文喺季初只係註冊U16梯隊，英格蘭足總就禁止U16球員進入大軍名單，歐洲足協亦有規例唔畀16歲以下球員上陣，所以麥斯杜文冇咁快可以作出一隊「處子戰」。