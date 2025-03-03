丹恩奴域：希拉爾作客奏凱「哥」

現正劍指歷來第5個亞洲球會賽錦標的希拉爾，將會在今仗亞冠精英盃16強首回合，先作客挑戰柏克塔哥。

柏克塔哥將會迎來一場硬仗，但他們於今場賽事未必可以提升到亞冠精英盃的比賽速度。事關烏茲別克國內聯賽3月中才展開，對上1場正式比賽已經是分組賽階段的賽事，當時以2:1擊敗來自卡塔爾聯賽的艾薩德。

柏克塔哥隊長沙比高耶夫今仗需要停賽，將會為球隊帶來很大影響，但他們今仗主場出擊，將會踢得十分體力化，務求可以為沙職冠軍希拉爾帶來問題。

我有興趣看一看，由拉亞高斯及法馬利安所組成的全新進攻組合會表現如何。這兩位球員都擁有歐洲球會經驗，但今仗面對希拉爾，對任何亞洲球隊來就都是一大考驗。

希拉爾將渴望可以取得錦標殊榮，特別是他們今季看來很大機會，未能成功衞冕沙職冠軍。

我預期希拉爾將會全情投入亞冠精英盃，不過他們賽前於聯賽方面先進行了1場重頭大戰，最終主場不敵吉達艾阿里。艾達沙利暫時一共攻入7球，為今屆亞冠精英盃賽事其中1位首席射手，而他近況大勇，將會是希拉爾的核心人物。值得一提的是，他往往能夠於亞冠盃淘汰賽階段交出最佳表現。

由於阿歷山大米祖域仍然因傷缺陣，所以馬高斯李安納度繼續分擔入球重任，而馬干將會於右翼位置為柏克塔哥的防線製造麻煩。

我認為希拉爾是今屆賽事其中一支奪冠大熱球隊，我預計他們今仗可以在作客的情況下，取得一場重要的勝仗而回。