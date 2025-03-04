森林12碼淘汰葉士域治　英足盃8強曼城無敵？

英足盃8強全部誕生！周二(4日)凌晨第5圈最後一場，諾定咸森林同葉士域治激戰120分踢成1比1，最後森林互射12碼贏5比4晉級。英足盃8強當中，傳統「Big 6」只得曼城仲喺度，足智彩亦將曼城列為2.35倍冠軍頂頭大熱門！

葉士域治喺53分鐘由佐治希斯頭槌先開紀錄，不過森林68分鐘靠賴恩耶迪斯接應傳中頂入追平，雙方之後再冇入波，要用殘酷嘅12碼決勝。森林5個球員全部射入，葉士域治前4輪亦都命中，可惜積克泰萊關鍵嘅第5輪，被森林門將素斯救出，森林最後射贏5比4晉級8強。

比利時門將素斯賽後表示：「12碼總有一個龍門會做英雄，好開心幫到球隊晉級，賽前我有做功課研究對手嘅12碼，但5球入面我有4次捉錯路，只係捉啱一次就贏波！」森林領隊紐奴亦表示：「雙方都筋疲力盡，不過贏波係有助恢復體力，我好開心。」

足智彩嘅英足盃冠軍賠率，曼城被列為2.35倍冠軍大熱，阿士東維拉係3.75倍次熱，之後係白禮頓(6.5倍)、富咸(8.75倍)同諾定咸森林(9倍)。