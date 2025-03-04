勞倫斯體育大獎爭崩頭　多位奧運冠軍入圍最後名單

有體壇奧斯卡之稱的勞倫斯世界體育大獎公布最後入圍名單，多位奧運冠軍包括體操皇后比莉絲、「鳥人」杜普蘭蒂斯、「超級飛魚」馬查特、「女氣袋」哈辛及「400欄后」麥勞克林等再次比併，爭逐年度最佳的體壇最高榮譽。

隨着勞倫斯體育學院日前取消了網壇「世一」意大利仙拿的提名資格後，大會亦落實今屆最後入圍的運動員；過去三度獲選最佳女運動員的美國體操星將比莉絲，去年也榮膺復出獎，而她在巴黎奧運贏得團體、全能及跳馬三面金牌，再加上一面自由體操銀牌，目前的奧運會獎牌已增至11面。

比莉絲再次入圍年度女運動員獎的最後名單，與400米欄及4X400米接力冠軍美國的麥勞克林、第三次獲得1500米冠軍的肯尼亞女將Faith Kipyegon及荷蘭的馬拉松冠軍哈辛「拗手瓜」;而西班牙女足邦瑪迪及網壇「世一」莎芭蘭嘉也順利入圍。

至於年度男運動員獎的爭逐也相當熱鬧，剛再破世界紀錄的瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯與巴黎奧運上勇奪4面金牌的法國飛魚馬查特，成為當選熱門；而F1賽車的成功衞冕總冠軍的麥斯韋斯塔本，連贏環法、環意及世界冠軍的斯洛伐克單車名將普加卡，以及贏得法網及溫網冠軍的西班牙網球小天王艾卡華斯都齊齊上榜。

此外，F1麥拿侖車隊亦入圍年度最佳隊伍的名單，他們去年結束長達26年的錦標荒，贏得F1車隊總冠軍；其他被提名的隊伍還有西班牙足球隊、皇家馬德里足球隊、巴塞隆那女足，以及美國男籃和NBA塞爾特人隊。

其他獎項還包括最佳復出獎、最佳突破獎、年度最佳殘疾運動員及體育精神獎等；各獎項的提名將由傳媒及評審組成的小組選出，4月16日將在馬德里舉行頒獎典禮，揭曉最終得主。