歐聯早場　維拉作客腳軟讓唔起布魯日

歐聯16強首回合，兩支驚喜球隊碰頭，布魯日會先喺比利時迎戰阿士東維拉。布魯日愈戰愈強，尤其主場出擊，成績有一定保證，包括分組賽1比0小勝過維拉。而阿士東維拉「作客病」非常嚴重，近12場作客只贏2場，今次要讓波揀唔過，一於捧布魯日受讓「+1」嘅讓球主勝。（Now 643周三凌晨1時45分直播）

布魯日史上第2次進身歐聯16強，而維拉則係自1982/83年歐冠盃（歐聯前身）後，首度競逐淘汰賽，今場對兩軍都意義非凡。布魯日今屆喺聯賽階段僅以24名攞到附加賽資格，但兩回合技術性擊倒阿特蘭大，冇球隊夠膽話布魯日容易應付。事實上，布魯日喺主場表現特醒，今屆歐聯5次主場出擊獲3勝1和，球隊首回合肯定會盡量爭取優勢。

維拉以第8名直接殺入淘汰賽，理應被睇好，可惜維拉作客表現實在太差，各項賽事近12場作客只得2勝，其餘10場當中竟然輸咗9場，預料領隊艾美利首回合都係本住唔輸當贏去踢，等次回合返維拉公園先至發力，所以今場維拉讓波非常唔抵玩，寧捧布魯日「+1」，有心扒半冷嘅朋友，可以小注主勝。

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