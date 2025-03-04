皇馬飄忽傷兵多　馬體會受讓下盤值博

歐聯16強上演「馬德里打吡」，首回合先由皇家馬德里主場迎戰馬德里體育會。衞冕嘅「銀河艦隊」今季表現失準，聯賽階段未能躋身前8名，要靠附加賽擊敗曼城先驚險闖入16強，至於馬體會則以第5名直入16強，兩隊今季喺西甲鬥得難分難解，近3次交手全部踢成1比1，今次首回合交手相信仍然難分高下，馬體會受讓半一必撐下盤。（Now 643周三凌晨4時直播）

皇馬今季聯賽兩循環對馬體會都未分勝負，同樣踢成1比1，再延伸到上季聯賽次循環，亦係打和1比1完場，可見皇馬近年對馬體會都攞唔到甜頭；何況「銀河艦隊」今季表現確實比較飄忽，歐聯嘅聯賽階段一度幾乎出局唔在講，今年初大敗於巴塞腳下失落西超盃，上場西甲作客貝迪斯又輸1比2，連西甲榜首都保唔住，然後今場又要硬撼馬體會，爭勝機會難免看淡。

表現不穩之餘，皇馬嘅傷兵問題幾乎未停過，最近又有中場丹尼施巴路斯長抖，同埋中堅阿拉巴再度受傷，加上祖迪比寧咸黃牌夠數停賽，令到人腳「掹掹緊」嘅中後場兵源更加緊張，主帥「肥安」安察洛堤就算識變魔術都搞唔掂。

西甲「三哥」馬體會今季再度向聯賽冠軍發起衝擊，現時排第2，比排第3嘅皇馬多2分，歐聯嘅聯賽階段亦以第5名成績直入16強，兩條戰線表現都比皇馬好，球隊喺施蒙特領軍下向來硬淨，佢哋近期表現亦對辦，近10場錄得6勝4和不敗，包括上月初聯賽作客皇馬踢成1比1，同埋西盃作客巴塞隆拿踢成4比4，今場到訪巴拿貝球場，絕對有能力全身而退。

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