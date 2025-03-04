阿仙奴大鬧前鋒荒　穩守捱「細」界

歐聯16強首回合賽事，荷甲勁旅燕豪芬主場迎戰「老對手」阿仙奴，兩隊近年喺歐洲賽多次交鋒，戰情多數勢均力敵。「兵工廠」近期大鬧前鋒荒，入球能力薄弱，今場作客會先求不敗，預料悶戰居多，2.5球入球細穩陣。（Now 638周三凌晨4時直播）

阿仙奴今屆喺聯賽階段表現出色，以第3名成績直接晉級16強，佢哋喺8場聯賽只失3球，失球僅次於國際米蘭係第2少，堪稱係銅牆鐵壁。阿仙奴近期有右閘賓韋特久休復出，防線相當可靠。

同後防兵源相比，阿仙奴自夏維斯、布卡約沙卡等4大前鋒重傷後，近期要用米基爾馬連奴等中後場球員客串前鋒，問題即時浮現，連續2場賽事0入球。今場大戰情況未有任何轉變，阿仙奴只能依賴最可靠嘅防守制敵，今場希望先保不失，等次回合返主場再爭勝。

燕豪芬喺附加賽戲劇性淘汰祖雲達斯，不過球隊近期表現好一般，對上6場賽事只係贏過1場，以佢哋依家嘅士氣同狀態，面對強敵阿仙奴亦唔敢輕舉妄動。睇番兩隊近10次交手，有8場總入球開2球或以下，今場可以放膽再追2.5球入球細。

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