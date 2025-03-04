女甲　偉邦大勝福建完季　梁瑋：感謝大家沒有放棄

女子甲組籃球聯賽季後賽最後一輪今晚（4日）假修頓場館舉行，偉邦憑3人得分上雙，終以67：47大勝福建，季後賽錄得2勝1負。偉邦隊長梁瑋感謝支持她們的人和球員一樣「沒有放棄」，另外她對於季後賽幾乎「一場定生死」感無奈，期望女甲未來能效法男子甲一，採用3場2勝或5場3勝制。

偉邦常規賽以65：42大勝福建，今場首節就有劉芳盈兩次中距離得手加上博得「and 1」，單節7分，助球隊以17：7領先。福建手感冰冷，首節13射僅2中，命中率為15％。第2節福建先有何佩盈中距離得分，之後亦有任栩燕攻擊顏色地帶，惟偉邦幾乎搶盡進攻籃板，林莛芯轟入三分波，李樂瑤快攻搶分，梁瑋、黃靖浠和劉芳盈亦有中距離得分，半場拉開至32：16。劉芳盈半場交出10分4籃板，福建則有何佩盈貢獻9分8籃板。

易籃後，偉邦繼續猛烈攻勢，蔣思琪外圍發炮，黃靖浠單節轟8分，福建雖有何佩盈再取6分加上邱安妮貢獻三分波，惟球隊得分點不多，未能收復失地，落後27：49。福建力挽狂瀾，邱安妮再進三分波，任栩燕亦連轟4分，收窄至落後20分。不過偉邦有狀態大勇的劉芳盈頻頻入楔得分，單節搶8分，加上莊嘉敏攻入5分，隊長梁瑋拋投建功，最終以67：47擊敗福建。

數據方面，偉邦的劉芳盈攻入全場最高18分，另搶得9個籃板，梁瑋貢獻12分5助攻4籃板、黃靖浠取10分8籃板，莊嘉敏則有9分8籃板進帳。福建的何佩盈取15分9籃板，任栩燕交出11分3籃板。

偉邦上場不敵荃灣令對手提前鎖定冠軍，偉邦隊長梁瑋賽後坦言感到失望：「我們第一場贏了，但第二場一輸就幫對手贏冠軍，大家都好氣餒，不過我們已經盡力，感謝隊友堅持了一整季。銀牌賽我們表現未如理想，但支持我們的人都沒有放棄，多謝他們。」

說到個人表現，她不禁搖頭：「不及格！偉邦這兩季陣容沒太大改變，所以對手早已熟習我們的打法，我們需要改變進攻套路，不再單單依舊吳欣潼和黃靖浠得分。不過我覺得自己幫不到球隊，特別在隊友打得很吃力的時候，我未能為她們分擔更多。」

梁瑋亦表示：「第一場打完均安，休息一日就要對荃灣，完全不夠時間恢復。季後賽基本上由常規賽排名定生死，很多時候打一場就『完』了，如果未來可以好像男子甲一季後賽採用3場2勝制、5場3勝制，相信能吸引更多球迷入場，我們球員亦能有較佳發揮。」