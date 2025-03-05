阿仙奴狂勝7比1　打破歐聯淘汰賽紀錄

周三(5日)凌晨歐聯16強首回合展開，立即出現驚人賽果，備受「傷鋒」困擾嘅阿仙奴忽然火力大增，作客以7比1狂勝荷甲球隊燕豪芬，成為歐聯自1992年改制以來，首支淘汰賽作客入到7球或以上嘅球隊，晉級8強機會高唱入雲。

阿仙奴缺少養傷嘅4位鋒線球員之下，由尼華尼利、米基爾馬連奴、李安度杜沙特攻堅，攻力有增無減，開賽18分鐘就由後衞祖利安添巴頂入打開紀錄。跟住尼華尼利、米基爾馬連奴各建一功，上半場31分鐘已領先3球。其後兵工廠中場湯馬士柏迪喺禁區內犯規，被判罰12碼，燕豪芬由路亞蘭治主射入網追番1球。

換邊後僅3分鐘，阿仙奴迅速由馬田奧迪加特、李安度杜沙特各入1球，令對手無法翻身。戰至比賽中後段，成為隊長馬田奧迪加特表演時間，先係遠射入網個人梅開二度，然後妙傳卡拉費奧利射成7比1。

阿仙奴自2005/06年球季以來，首次歐聯5連勝，亦係自1993年11月歐洲盃賽冠軍盃大勝標準列治7比0之後，近31年首次歐洲賽作客入波「7+」。阿仙奴將於下周四(13日)凌晨次回合主場再鬥燕豪芬，晉級應該唔成問題。