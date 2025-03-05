麥巴比細佬首次擔正　里爾逼和多蒙特

周三(5日)凌晨歐聯16強首回合，上屆亞軍多蒙特主場出擊，卻佔唔到優勢，加上中場柏斯高哥斯入波，被判越位「食詐胡」，最終被里爾逼和1比1。效力里爾嘅「麥巴比細佬」伊登麥巴比首次喺歐聯踢正選，可惜兩兄弟都冇波入。

多蒙特一開波就主攻，試圖先發制人，但卡廉艾迪耶美、古拉斯浪費入波機會。踢22分鐘，卡廉艾迪耶美把握對手解圍不遠，勁射入網為「蜜鋒兵團」打開紀錄。

戰至上半場補時，多蒙特利用角球攻勢，獲得入波黃金機會，柏斯高哥斯接應二傳，近門射入，但卻因為越位，被判無效。多蒙特未能拉開紀錄，下半場就出事，被里爾21歲新星哈干哈拉特臣半單刀射入扳平1比1。多蒙特未能把握主場之利贏波之餘，仲有後衞丹尼爾施雲臣傷出，受雙重打擊。

雖然里爾今場僅逼和對手，但全場有9次射門，仲多過主隊多蒙特2次，加上呢支法甲球隊今屆歐聯6次主場出擊取得5勝1和，下周四(13日)凌晨次回合有地利支持，可以睇高一線。

值得一提，年僅18歲嘅伊登麥巴比今季由巴黎聖日耳門加盟里爾後，終於首嘗歐聯擔任正選滋味，佢今場踢咗71分鐘，可惜同效力皇馬嘅大哥基利安麥巴比今輪歐聯一樣冇入波或助攻。