桌球大獎賽清場風波獲換票　球迷盼提供退款選項

周二（4日）在啟德體藝館展開的世界格蘭披治桌球大獎賽，首日晚上即出現爭議事件，現場工作人員以體藝館需在午夜前清場為由，在尾場期間要求碌迷離場，主辦單位周三（5日）發聲明致歉，並指受影響人士可換領3月5、6日任何場次同等價錢的門票，有球迷反映，如果主辦單位給予消費者有退款的權利會更公道。

由於周二部分賽事，較預期完場時間遲才完結，因此奇倫威爾森對沙治、吳宜澤對龐俊旭的兩場32強賽事，在晚上11時後仍在進行，惟啟德體育園規定，為免影響附近居民以及交通問題，場館必須在午夜前清場，因此有工作人員要求觀眾離場，引起外界關注，主辦單位周三隨即致歉，受影響球迷可換領可換領3月5、6日任何場次同等價錢的門票。

是日有球迷賽前換取門票，其中潘先生認為主辦單位應提供球迷退款選項：「我碰巧今日能夠抽空入場，但賽會應理解不同球迷的處境，如果有人真金白銀買足所有比賽日的門票，大會再讓這些球迷換領門票，也是無補於事。」

他續指以往曾到其他地方觀賽，試過有賽事到午夜後才完場，對大會未能做足準備，難以理解：「我以前去過內地睇波，打到凌晨12點45分先完場，如果體育園有留意這些比賽，理應有心理準備，桌球的比賽時間隨時較預期長。」

至於謝先生則擔心事件，影響香港舉辦大賽的形象：「外國一定留意到呢件事，所以難免對香港的形象感到擔心，但如何拆彈，則交由管理層思考。」