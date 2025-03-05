賓菲加地頭例多士哥　靚籤王巴塞入球騷娛賓

歐聯16強抽最靚籤嘅巴塞隆拿即將亮相，喺首回合先作客賓菲加。巴塞係公認走線形勢最好一隊，今場對手賓菲加喺聯賽階段已經對過，當時巴塞作客贏5比4，總共炮製9個入波，相當誇張，兩隊相隔個多月後再交手，相信又係一場入球騷，加上巴塞今屆歐聯幾乎場場大比數，3.5球入球大走唔甩。（Now 639周四凌晨4時直播）

巴塞今屆歐聯8戰6勝1和1負，以第2名直入16強，成績僅次於利物浦，共轟28球則屬各隊之冠，射手羅拔利雲度夫斯基同拉芬夏比洛尼便佔了17球，單計近7場歐聯有6次開4球或以上，絕對有本錢同賓菲加駁火。

而且巴塞16強抽籤後嘅走線可謂靚到絕，賓菲加係聯賽階段嘅手下敗將不在話下，8強對手亦只係多蒙特或里爾，直到4強先有機會遇到同級對手，如此「餐士面」主帥費歷克當然要好好把握，對住賓菲加實行火力全開。

另邊廂，賓菲加喺聯賽階段排緊第16位，附加賽兩回合險勝摩納哥4比3過關，其中次回合主場就同摩納哥踢成3比3。再睇番佢哋近5次歐聯主場出擊，有4次開4球或以上，可見呢支葡超勁旅喺歐聯主場亦係慣性開大，今場再鬥巴塞，肯定又係「大」製作。

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