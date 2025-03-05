港超聯　東方鬥冠忠南區又格食格？

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旺角大球場周三（5日）晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」第9周補賽，東方主場迎戰冠忠南區。東方本季各項賽事面對南區3戰全勝，且看今仗能否把握對方受傷停困擾，延續「食硬」走勢。（港台電視32、on.cc東網周三晚上8時同步直播）

東方今季在聯賽及「高級組銀牌」先後與南區交手3次，錄得全勝，但主教練盧比度（Chino）未感樂觀：「雖然Clement（賓紀文）狀態可以再好啲，但佢加盟絕對幫到手，不過始終我哋啱先踢完『足總盃』，周中即刻要對南區，點都有啲吃力，所以今場絕對唔易啃。」壞消息是巴杜姆早前對理文的聯賽領紅被「加監」，是役需要停賽。

至於射手巴科爾（Noah）形容南區踢法硬朗，勢必給予他和隊友極大麻煩：「南區班球員夠晒硬淨，每次都好辛苦先贏到佢哋，不過我哋全隊默契好好，就算做少少輪換，效果唔會差太遠，希望順利贏波。」

南區方面，日前在「冠忠巴士六十週年足總盃」8強倒灶不敵港會，領隊貝可泓承認士氣難免有影響，但他有信心球隊能及時反彈，全力搶分：「雖然對住東方有啲被『格食格』，但我哋今季好多時對住強隊，都有唔錯表現，希望大家盡快收拾心情，踢好今場先。」陣容方面，翟廷峯累積5黃，宋柱浩亦被指早前對北區一役，刻意取黃牌被追加1場停賽，兩人是役未能候命，另門將伍瑋謙有傷在身，上陣成疑。

黎格爾則提到東方經常放過頭波製造埋門，呼籲隊友小心提防：「東方好鍾意放長波畀巴科爾，再執Second Ball埋門，所以大家拍波要埋啲，唔可以畀太多空位佢哋，而且佢哋都係踢完『足總盃』冇耐，相信我哋體力唔會太蝕章。」