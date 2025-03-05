港超聯　東方今季「4殺」冠忠南區

旺角大球場周三（5日）晚上進行補賽，東方主場迎戰冠忠南區。東方憑巴科爾、米祖域各入一球，最終以2比1險勝而回，今季各項賽事完成「4殺」對手，兼升上聯賽第2位，追至落後榜首大埔兩分。

東方今場由米祖域、拿亞扼守中路，顧斌、梁振邦在中場掃蕩，賓紀文推前一格，與馬希偉在兩翼，支援巴科爾攻堅。南區則改派顏翱天把關，倒戈的黃浩然鎮守後防，外援方面僅派出川瀨浩太、基斯、基哥利及佐佐木周4人擔正，亞哥斯達、積遜先列後備。

今場賽前先有東方為小將馬希偉，補辦早前第100次為球隊上陣的紀念儀式。開賽初段戰況膠着，直至15分鐘南區先有埋門，佐佐木周前場罰球高出。3分鐘後輪到東方還以顏色，馬高斯罰球省中人牆，米高域順勢一抽又未能考驗顏翱天，兩隊半場互無記錄。

易邊後南區一口氣換入積遜、陳凱柏，但51分鐘卻率先失守，黃梓浩斬入禁區，賓紀文尾柱頭槌二傳，巴科爾近門頂入，東方領先1比0。東方再接再厲，57分鐘一次短角球攻勢，顧斌遠射被顏翱天接實。南區62分鐘有次黃金機會，基哥利接應長傳回後，趙聡悟燙射柱邊出界。

南區繼續反撲，66分鐘更成功扳平，川瀨浩太交橫，基哥利抽射遠柱破網。不過東方很快再次領先，74分鐘米祖域接應角球門前撞入。南區尾段有機會追平，積遜橫傳，但陳凱柏無人看管下卻未能命中目標，最終東方維持贏2比1，順利全取3分。

南區今場落敗，賽後領隊貝可泓（Calvin）受訪時，承認感到失望：「其實賽前都知東方死球能力好強，但今日都係畀對方太多機會，同埋輸嗰球嘅解圍可以做好啲。」另外除了防守外，Calvin又承認球隊亦在進攻遇上阻滯：「對比東方、大埔，球隊目前欠缺咗一名好嘅死球專家，依幾場我哋都有好多死球機會，但個落點、質素唔太穩定，處理得唔理想。無錯我哋係有『阿智』（鞠盈智），但佢依家都係向住教練方向進發，加上又停咗一排冇操，體能、比賽狀態好難谷番起。」