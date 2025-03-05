港超聯　贏波功臣米祖域：被幸運眷顧

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（5日）晚上於旺角大球場進行補賽，最終東方以2比1險勝冠忠南區，季中加盟的中堅米祖域（Mitre）下半場攻入奠勝球，對於能助球隊全取3分，他形容無比快樂，又笑言自己是受眷顧的幸運之子，會盡全力為球隊爭取更多勝利。

下半場東方一度被南區扳平，26歲的米祖域成功把握角球機會，74分鐘門前撞入奠勝球，助東方升上聯賽第二，Mitre表示對手不易應付，形容入球有幸運成分：「南區係好難應付嘅對手，呢個入波係我今季第2球，開心程度係無辦法用言語形容，當然有少少運氣成分，我覺得自己係『Lucky Boy』，好榮幸可以幫球隊攞到咁關鍵嘅3分。」周六（8日）將作客標準流浪，要應付7日3仗的密集賽程，米祖域表示會集中為下一場比賽恢復精力，有信心球隊體能上不成問題。

來自塞爾維亞的Mitre首度來港落班，今季聯賽上陣4場已攻入2球，更第一次獲選為「全場最佳球員」（POM），Mitre認為香港的足球文化為他留下深刻印象，又大讚本地球員的水準：「我去過唔同嘅國家踢波，香港絕對係最好嘅一個城市，無論係足球文化定球員水平都無得頂，我好鍾意香港，希望可以喺度繼續發展落去。」