艾利臣瘋狂神救　利物浦捱打戲劇性贏PSG

周四(6日)凌晨歐聯16強首回合，法甲同英超「準冠軍」巔峰對決，戰況意外咁一面倒。主隊巴黎聖日耳門(PSG)全場27次射門炮轟利物浦，但被巴西門將艾利臣比加連環神救頂住；「紅軍」更喺完場前由後備奇兵哈維艾利洛建功，第1次中目標就絕殺贏1比0，晉級機會高唱入雲。

兩隊喺所屬聯賽都以13分優勢帶出，不過PSG氣勢更勁，一開波即圍攻利物浦，單係上半場就有12次射門，又有基華拉斯基利亞入波食詐胡，全靠艾利臣左飛右撲保住不失。下半場形勢冇變，PSG攻極唔入，結果87分鐘出事，利物浦後備艾利洛入替後46秒第1腳掂波，就接應達雲紐尼斯妙傳射入，成為絕殺英雄。

艾利臣今場作出9次撲救，係佢喺利物浦7年來單場最高紀錄，而今場射門數字係2對27，亦追平歐聯有紀錄以來(03/04球季開始)，淘汰賽贏波射門差距最大(-25)紀錄。另外，利物浦自2008年後，首次喺歐洲賽作客擊敗法甲球隊，次回合返主場贏面甚高。

利物浦領隊施洛賽後表示，今場捱打係部署之中：「今場同之前作客曼城好相似，對手擅長控球而且有好嘅翼鋒。對利物浦嚟講，今場唯一應付方法就係好似我哋咁做好防守，期望次回合晏菲路球迷可以幫球隊一把。」施洛亦不忘大讚艾利臣：「艾利臣嘅表現好正常，因為佢係世界最佳門將，今場佢已展示出嚟。」