丹恩奴域：艾卡迪沙爆冷贏「德」

現於沙職排榜首的伊蒂哈德，於十多日前以4:1擊敗希拉爾後，聯賽錦標看來唾手可得，殊不知之後兩場聯賽都只能夠和局收場。今仗其對手將是在排第3位的艾卡迪沙，料是一場硬仗。

由法國名宿白蘭斯領軍的伊蒂哈德，上仗對艾科多於補時7分鐘失守，最終慘被對手逼和1:1。其實，他們不應在面對實力較弱的對手時失分。所以我認為他們現正受到一定程度的壓力。

賓施馬近兩場聯賽都沒有入球進帳，今仗他能否重拾射門鞋至為關鍵。至於因傷缺陣了最近兩場聯賽的貝雲積看來將會復出，大大加強球隊的實力。

另外，聯賽助攻王穆沙戴亞比亦經已全面復甦，加上防守中場尼高路簡迪及法賓奴泰華利斯的表現亦固若金湯，所以他們在翼鋒及中場中路位置上的實力，實在相當出眾。

主隊艾卡迪沙今季表現出色，近5場聯賽更加錄得4勝。若然今仗他們能夠擊敗伊蒂哈德，更可以把彼此之間的距離拉近至4分。

奧巴美揚及昆路尼斯這對前線組合非常合拍，其中昆路尼斯今季已入15球。我深信他們二人將會為伊蒂哈德的後防帶來麻煩。

由於後防及中場分別有拿祖費南迪斯及烏拉圭國腳蘭迪斯坐鎮，所以他們是一支相當有紀律兼且組織性極強的球隊。事實上，他們錄得聯賽最佳的防守表現，對手極之難以攻破其防線，相信伊蒂哈德今仗或難以在他們身上取得入球。

由於伊蒂哈德近況平平，故我認為艾卡迪沙今仗可以爆冷贏波，其中昆路尼斯亦會有入球進帳。