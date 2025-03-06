世界格蘭披治桌球大獎賽　冰咸希堅斯晉8強

世界格蘭披治桌球大獎賽周四（6日）續於啟德體藝館進行第三日賽事，首輪爆冷擊敗「金左手」威廉斯的冰咸，今場面對中國球手吳宜澤以局數4比2取勝再過一關。至於希堅斯則以4比2力挫「世二」奇倫韋爾遜，晉級8強。

是日展開賽事16強激鬥，頭場由世界排名第23位的英格蘭球手冰咸，對壘排名第21位的吳宜澤，後者開局手感不俗，其中首局以1Cue129度清枱，連勝兩局領先2比0。冰咸調整狀態急起直追，在關鍵的第3局打出1Cue80度清枱還以顏色，並以1Cue108度拿下第5局，第6局的藍波階段雙方一度纏鬥十餘來回，最終落後的吳宜澤未能頂住壓力，冰咸連贏4局反勝，晉級8強將鬥沙比和占美羅拔臣之間的勝方。

49歲的蘇格蘭球手希堅斯，早前於中國玉山舉行的世界公開賽奪冠，同時打破4年「錦標荒」，今日順利闖入賽事8強，他賽後表示：「隨年紀漸長眼力必然不及往日，但我盡量不去依賴隱形眼鏡作賽，不過年齡對我而言不成問題，最重要的是持續進步，提升自己。」希堅斯又指會全力爭冠，任何對手都不容小覷。