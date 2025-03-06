【歐霸】皇蘇佔地利　驅魔冇面畀

歐霸盃16強首回合重頭戲，皇家蘇斯達主場火併曼聯，西甲球隊皇蘇今屆賽事有穩定發揮，近4場歐霸盃主場出擊全勝，其中3場不失球，攻守皆有保證。至於「紅魔鬼」低處未算低，英超成績差之餘，並剛於英足盃出局，士氣及信心再受重創，皇蘇正好乘虛而入，主勝值得追捧。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

皇家蘇斯達由於季初狀態欠佳，失太多分數，導致歐霸盃「聯賽階段」僅排第13位，未能直接出線16強，需要踢附加賽。幸好球隊踏入2025年後愈戰愈勇，並喺附加賽兩回合「雙殺」米迪蘭特，合共轟入7球，盡顯霸氣。鋒線上嘅久保建英、奧耶沙巴爾、巴倫尼特斯亞屬於傳射能力俱佳嘅球員，互相走位配合，進攻非常有效率。

此外，兩位中場蘇比文迪、布里斯文迪斯攻守兼備，近年獲得阿仙奴、利物浦等大球會垂青，皇家蘇斯達整體人腳質素，比曼聯有過之而無不及。雖然皇蘇剛於聯賽及西班牙盃連接輸波，但考慮到對手係兩大班霸皇家馬德里及巴塞隆拿，實屬非戰之罪，今場遇上陷入低谷嘅「紅魔鬼」，相信可以佔上風。

反觀曼聯空有名氣，實際上已淪為二三線球隊，即使對住英超下游球隊，都陷入苦戰，例如近期遇上兩支護級球隊李斯特城、葉士域治都先失波，各項賽事近6場同樣成為先落後一方，防線甚為脆弱。加上鋒線球員腳頭無靈，一旦被實力更強嘅皇蘇率先攻破大門，恐怕無力翻身。

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