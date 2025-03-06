奧爾良羽賽　香港女將盧善恩首圈擊退世界第8

奧爾良羽毛球大師賽周三（5日）上演單打首圈賽事，香港女將盧善恩力退世界排名第8的泰國好手Supanida Katethong，與男單的吳英倫順利晉級次圈，另外兩位香港男將伍家朗和李卓耀則雙雙止步32強。

世界排名第20位的香港「一哥」伍家朗被賽事列為7號種子，首圈面對排名低3位的中華台北選手李佳豪，以直落2局18：21、12：21，無緣晉級。另一香港男單球手李卓耀（世界排名第21位）面對泰國的Kantaphon Wangcharoen則在領先一局21：14下，連負13：21、11：21，同樣32強止步。

20歲、世界排名第38位的香港新星吳英倫首圈力戰3局下，以21：14、13：21及21：17勇挫印尼球手Alwi Farhan，16強將大戰印度的Ayush Shetty。

女單方面，世界排名第52位的香港女將盧善恩首圈表現出色，與世界排名第8兼賽事6號種子的泰國球手Supanida Katethong大戰56分鐘後，以21：6、21：23及21：11闖關，16強迎來蘇格蘭的Kirsty Gilmour。

奧爾良羽毛球大師賽3月4至9日於法國奧爾良舉行，賽事屬超級300系列，總獎金為24萬美元（187萬港元）。