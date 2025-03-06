騎士12連勝搶先鎖定季後賽席位　米切爾：繼續贏波！

今季NBA來勢洶洶的聯盟「群雄之首」騎士隊，周四（6日）主場迎戰熱火，最終憑6人得分上雙，全隊球員上陣均有得分「食全餐」，其中米切爾貢獻全隊最高的26分，前鋒莫比利交出16分13籃板「雙雙」，以112：107擊敗對手，近12場比賽未受挑戰取得全勝，更是今季第三度達成12連勝。騎士戰績暫錄52勝10負，提前鎖定季後賽席位，成為今季第一支取得季後賽入場券的球隊。

今場熱火新星希羅感冒缺陣，開賽靠長人中鋒巴姆艾迪巴約（Bam Adebayo）單節獨取10分，惟騎士火力更勝一籌，以36：32領先首節。騎士次節愈打愈順，一度取得17分領先，熱火眾將在最後2分鐘奮力收復失地，打出13：0攻勢，上半場僅以59：63落後。

轉邊後雙方繼續拉鋸，熱火曾以74：71反先比數，騎士主將米切爾和有望競逐今季最佳六人的Ty Jerome交出表現，以86：82奪回領先優勢進入最後一節。其後熱火攻防兩端壓制，還擊一段18：7攻勢，關鍵時刻米切爾和Max Strus挺身而出，頻頻開炮穩住局勢，同時有控衛加蘭串連球隊單節送出6次助攻，最終以5分之差險勝對手。

騎士搶先鎖定季後賽席位，當家球星米切爾賽後對此表示：「即使球隊一直在連勝，但有時我們會忘記這一點，但在這種情況下能令我們享受比賽。過去的3場比賽球隊比較慢入局，如果我們提前慶祝，代表我們還不夠成熟，期待我們能繼續贏下更多比賽！」

熱火暫錄29勝32負排名東岸第7位，騎士教頭Kenny Atkinson指出：「我要給他們（熱火）很大的尊敬，他們的教練團和球員都很優秀，如果我們在季後賽首輪交手，將會是一大挑戰。」