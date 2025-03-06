【歐霸】開火！熱刺大軍反轉荷蘭

英超球隊熱刺，於歐霸16強首回合作客荷蘭硬撼阿爾克馬爾。熱刺主帥普斯迪高路無視傷兵問題影響，堅持有前冇後嘅打法，成為今季戰績大插水主因，遇上同樣進攻大過天嘅阿爾克馬爾，癲鳳鬥狂龍實多波入，2.5球大盤捧得過。（Now 638周五凌晨1時45分直播）

直入歐霸16強嘅熱刺，主帥普斯迪高路一直堅持高位迫搶嘅高風險打法，除咗講求眾將迫搶一致性外，守將回追速度亦非常重要，但兩大主力中堅基斯甸羅美路同雲迪雲一傷再傷，長時間缺陣，無論用艾查格雷、賓戴維斯等，都未能予人信心，導致防線好似漏水咁瘋狂失波，難怪先後於英聯盃同英足盃出局，聯賽只排中下游喇。

不過熱刺前線仍有孫興民、占士麥迪臣、古路施夫斯基同新加盟嘅馬菲斯泰爾可用，「澳普」把心一橫，索性以攻代守，單計歐霸，近5場就有4次開3球或以上，依家佢哋嘅目標得番歐霸，就算傷兵問題近期稍有改善，但以「澳普」固執性格，為保帥位必定繼續狂攻。

阿爾克馬爾屬典型荷蘭球隊，戰術重攻輕守，今屆歐霸聯賽階段，8輪入13粒卻失13球，只係排第19位，不過於附加賽兩回合計狂勝加拉塔沙雷6比3，佢哋近5場歐霸更有4次開4球或以上，今仗仲佔有主場之利，實同熱刺鬥攻，必選大盤。

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