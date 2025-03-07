學界精英足球　聖若瑟決賽再撼「老對手」男拔

「全港學界精英足球比賽」決賽將於周六（8日）假啟德青年運動場上演，由聖若瑟書院硬撼拔萃男書院，重演兩年前決賽翻版，今屆再度碰頭，上演學界巔峰對決，必定火花四起！頭場季軍戰則由法國國際學校對南島中學。（季軍戰周六中午12時開賽、決賽下午2時30分開賽）

擁有流浪翼鋒張青雲、東方小將蕭政及港會年輕球員李宗恒3名港超兵坐鎮的聖若瑟，4強憑張堯軒、劉宇浩和鄭柏喬各入1球，以3比1反勝有莊晉先開紀錄的法國國際學校，繼2023年後再度晉級決賽，硬撼男拔，蕭政揚言如果能夠上陣，必定全力以赴，盼報上屆4強一敗之仇：「上屆輸畀男拔，今年好想贏番次，但佢哋始終係上屆冠軍，實力好強，大家去波要快啲，唔好被對手帶住節奏，先贏到波。」

另一邊廂，男拔準決賽在流浪小將黃韜霖、劉彥匡、理文中場詹皓臻及許肇中4名港超腳擔正下，以2比0擊敗南島中學，只差1場勝利就成功衞冕，該仗有1球進帳的張翱雲，有信心能完成這個終極目標：「聖若瑟係好強嘅對手，我哋都有幾個港超球員坐鎮，又夾慣夾熟，逐個秤都唔會輸蝕，希望畀到大家睇到場精彩嘅決賽。」

全港學界精英足球賽程

日期：2025年3月8日（周六）

地點：啟德青年運動場

12:00 法國國際學校VS 南島中學 (季軍戰)

14:30 聖若瑟書院 VS拔萃男書院（決賽）