WTA首推有薪產假長達1年　艾珊妮嘉：是女性的勝利

職業女球手又要身兼做母親的確辛苦，艾珊妮嘉常常帶着兒子去比賽。

WTA(女子職業網球員總會)為女子網球手帶來好消息，她們將首設有薪產假，可以讓「媽媽球手」安心照顧子女，甚至重返球壇。

這個新產假基金是由沙特阿拉伯的PIF全額資助，可以為球員提供長達12個月的有薪假期，超過320名WTA球員有資格獲得這項待遇；無論排名如何，每位合資格的球員都獲得相同的金額資助，但具體金額尚未透露，即使若有球員最終選擇不在重返賽場，她們也不需償還這筆資將，計劃還會提供生育治療的補助金。

最近捷克名將姬維杜娃及瑞士的賓錫絲也因為「生B」離開賽場一段時間後復出；而前世界「一姐」艾珊妮嘉去年接受訪問時表示，如果WTA引入有薪產假，實在是「女性的巨大勝利」，她於2016年誕下兒子Leo，現在也會帶着愛兒周圍比賽。

至於擁有4個大滿貫錦標的日本名將大坂直美也支持這個計劃，並形容是「改變人生」。WTA總監艾查爾表示:「這個計劃在很多方面都相當新穎，在女子職業體育當中，尤其是運動員自營職業的運動項目中，從未有類似這種服務的提供，我認為這個計劃更令我們的球員，可以自行決定何時及如何開始及繼續建立家庭。」早年，WTA已經實行了「保護排名」，以保障暫時離場的女將作產後回歸。

不過，參與這個計劃的球員必須在過去12個月內參加至少8場WTA賽事(或在過去36個月內參加至少24場)才有資格申請。