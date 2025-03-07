法拉利車隊出現米蘭街頭　咸美頓直言要攞冠軍

F1新季開鑼在即，有7屆總冠軍咸美頓加盟的法拉利車隊周四在米蘭街頭舉行別開生面的活動，實行為新賽季造勢，而40歲的咸美頓更直言劍指今屆總冠軍，爭取再寫一級方程式賽車的歷史。

咸美頓離開了效力12年的平治，今季轉投法拉利以來，受到法拉利車迷的熱烈歡迎，而下周出戰墨爾本的揭幕戰之前，他與隊友勒卡歷齊齊在米蘭廣場表演，吸引成千上萬的支持者在大道的兩旁圍觀。在表演上，咸美頓駕駛着法拉利2021年的賽車SF-21，而勒卡歷則駕着他在法拉利的首部戰車2019年的SF-90亮相，他們用戰車在馬路上劃上「甜甜圈」送贈粉絲。

成為今季F1最大焦點的咸美頓，想用行動證明不會讓年齡阻礙他爭取歷史性第8個總冠軍的期望，然而自1994年以來，未有一位車手在40歲或以上贏過比賽，更於1959年以來未有一位40歲或以上的車手可贏世界總冠軍。

不過，這位英國傳奇車手最近接受訪問時直言拒絕與「過去或現在」的年長車手作比賽，他稱:「我渴望勝利，這一刻很有飢餓感，充滿動力；沒有妻子及孩子，我專注於一件事，就是勝利。」