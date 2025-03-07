梅菲轟143度追平啟德賽館紀錄　明鬥羅拔臣爭入決賽

世界格蘭披治桌球大獎賽周五（7日）於啟德體藝館上演8強對決，「魔術師」梅菲轟出1Cue143度，追平今屆賽事的一桿最高紀錄，並以5比3淘汰「巫師」希堅斯；而「墨爾本機器」羅拔臣同以5比3反勝中國的肖國棟，周六（8日）將與梅菲爭奪決賽席位。

是日賽事展開8強大戰，賽制由7局4勝加至9局5勝。頭場由世界排名第12位的英格蘭球手梅菲，對戰剛在玉山捧走世界公開賽冠軍的「巫師」希堅斯，兩位大師級球手爭持激烈，希堅斯入局較快領先2比1，而梅菲在第4局轟出「破百」的143度「清枱」，追平對手希堅斯昨日打出的今屆最高度數紀錄，並以2比2扳平局勢。

隨後雙方呈拉鋸戰，多次做出「士碌架」取得罰分，梅菲更勝一籌領先局數4比3「叫胡」，關鍵的第8局再度打出「破百」1Cue112度奠勝，最終以5比3力挫希堅斯，篤入4強席位。

至於世界排名第16位的中國好手肖國棟，16強打到凌晨才淘汰同胞雷佩凡後，休息不足12小時後再度出戰8強，第2局「起迫」打出1Cue99度，曾領先局數2比0及3比1下，隨後狀態漸跌，屢次失手送出機會，反觀世界排名第19位的澳洲名將羅拔臣在第7、第8局打出「破百」兼「清枱」，最終連贏3局以5比3反勝，將與梅菲爭奪決賽席位。