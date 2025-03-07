烏拉圭足總主席提議　2030世界盃加到64隊

烏拉圭足總主席恩拿斯奧阿朗素日前在國際足協會議提出，2030年世界盃100周年紀念，將參賽隊數增加到64隊，雖然許多在場人士大感震驚，但國際足協會長恩法天奴認為有得諗。

恩拿斯奧阿朗素認為，2030年是世界盃100周年，提議舉辦一屆規模更大嘅世界盃，以服務全球足球迷，國際足協已將此提議紀錄在案。

2030年世界盃本來已經係歷史上最大規模嘅世界盃，由西班牙、葡萄牙同摩洛哥3國主辦，而烏拉圭、巴拉圭同阿根廷都會舉辦1場比賽，以紀念烏拉圭1930年舉辦首屆世界盃。

2026年世界盃將由32隊擴軍至48隊，各洲參賽名額已經大幅增加，如果再加到64隊，等如全球約3分1國家或地區代表隊都有機會入圍，有與會代表擔心會降低賽事權威性同競爭價值。

現時世界盃決賽周共32隊參賽，決賽周比賽共64場，2026年世界盃增至48隊，比賽場數亦增至104場，如果世界盃決賽周再加到64隊，比賽場數將會增加到128場，好多多年來無法打入世界盃嘅球隊，例如中國隊，都有機會參賽。