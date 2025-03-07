卓林普光速KO對手強勢闖4強　狂轟146度刷新紀錄

桌球世界「一哥」卓林普周五（7日）晚亮相啟德體藝館，出戰世界格蘭披治桌球大獎賽8強，在「主場」球迷呼聲助威下，全場4局度數「破百」，更兩度打破今屆賽事最高度數，包括在首局打出1Cue 145度及最後一局打出1Cue 146度，在9局5勝制下，歷時不到1小時40分、以局數5比0橫掃伊朗球手華法爾，殺入4強將對冰咸和沙比之間的勝者。

16強因對手退賽不戰而勝晉級的卓林普，昨日休息一日後今晚對上世界排名第24位的「波斯王子」華法爾。卓林普迅速入局，首局以1Cue 145度兼「清枱」震撼全場，加上第3及第4局、3度打出「Century Break」，連贏4局「叫胡」。反觀華法爾毫無還手之力，僅在第3局取得31度，其他戰局均吞「蛋」。中場休息後，卓林普第5局再度「起迫」，1Cue篤入146度「清枱」，再次刷新今屆賽事最高度數，全場4局度數「破百」，以5比0輕鬆過關入4強。

「港人」卓林普在啟德「主場」呈現統治性演出，他賽後表示享受在香港比賽氣氛：「很開心在香港觀眾面前做到這一點，這是一場特別的比賽。」卓林普直言昨日休戰有助在高水平比賽中打出更好表現，並有信心在之後的比賽延續今場發揮，即使距離奪冠仍要應付兩場硬仗。