艾殊利高爾：基斯活特成森林搶分關鍵

隨着球季局勢發展，諾定咸森林主場對曼城的周六早場大戰，對今季英超前4爭奪可謂起了決定性的影響。

我可以肯定，雙方都沒有想到這場比賽，竟會對自己產生如此大的影響。主隊森林上季排尾4，僅僅逃出降班區，但今季竟然排在第3位。來訪的曼城是上季冠軍，然而現時卻落後榜首利物浦21分，餘下時間要為來屆歐聯資格而戰。

儘管森林在今季有脫胎換骨的表現，但近7場法定時間僅贏1場，另外兩場勝仗是在英足盃加時兼互射12碼後取得。這使得曼城在賽前把與森林的差距收窄至1分，意味着他們只要獲勝，就能超越對方升至第3位。

森林領隊紐奴建立了一個非常適合防守反擊足球的戰術體系，其與葉士域治都是今季聯賽平均控球率最低的球隊，僅有40%。而他們最近成績下滑，與受到針對性部署有關，對手往往讓出更多的控球權，反而令他們未能踢出本身的風格。

不過，今場他們毋須擔心這個問題，皆因曼城是一支想要控球為上的球隊，平均每場比賽的控球率為61%，在聯賽控球率榜上名列前茅。這種風格反而很適合他們，可趁防守反擊進攻曼城脆弱的防線。

但如果他們想取得任何分數，就需要基斯活特的貢獻。近9場聯賽他參與了球隊11個入球，並且在兩年前1:1打和曼城的聯賽中，成為英超史上唯一一位能於曼城身上建功的森林球員。然而，他職業生涯14次對曼城，僅入過1球，而且從未試過協助所屬球隊贏波。

另一邊廂，艾寧夏蘭特在26場聯賽入20球，比基斯活特多入兩球，現於聯賽射手榜排第2。 儘管他受到傷病困擾及於季中經歷低潮，但最終還是重拾昔日的佳態，近12場比賽入 10球。

這對曼城球迷來說無疑是個好消息，皆因他們失去了幾名上季的奪冠功臣，包括史東斯、洛迪卡斯簡迪及文路爾艾簡治，尼敦阿基最近的腳部也骨折，這意味着哥迪奧拿被迫起用一些年輕球員，例如尼高奧萊利和占士麥艾迪，同時也要給予新兵更多的上場時間。我相信，哥迪奧拿本來的計劃是希望他們慢慢融入球隊。

曼城近3次對森林全勝，合共入7球兼零失球，而森林近9次聯賽對藍月亮也未嘗一勝。然而，今季我們已經屢次見到，曼城在面對擅於讓出控球專注打防反的球隊時遇到麻煩，故我認為類似的情況會於周六出現，最終會和局收場。