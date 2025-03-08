曼城威力蕩然無存　森林讓球勝[+1]值博

英超頭場上演前列大戰，諾定咸森林主場硬撼曼城。兩軍都力爭下屆歐聯入場券，雖然「藍月亮」論質素點都秤先啲，但森林主場表現極穩定，已經連續9場保持不敗，今仗至少都唔會輸，讓球主客和仲有得受讓咁筍，讓球主勝[+1]值得捧場。（Now 631及611周六晚8時30分直播）

曼城今季跌晒Watt，連村口嘅三姑六婆都知，就算冬窗狂掃貨，簽入馬莫殊、尼高干沙利斯等新兵，表現仍時好時壞，好似上周英足盃對住「英冠仔」普利茅夫竟然先輸1粒，幾經辛苦先反勝晉級，仲要傷埋中堅尼敦阿基。

自從防中洛迪卡斯簡迪重傷收咧後，「藍月亮」以往統治級般演出已經蕩然無存，仲經常出現失誤，連普利茅夫都畀到麻煩佢哋，同埋近5場作客只得2勝3負，客場表現打折扣。

另邊廂，森林今季異軍突起，聯賽殺上第3位，領先曼城1分，兩軍同後面幾隊分數相差好少，大家都要搶分保前4嘅下屆歐聯入場券。森林一向靠主場搵食，各項賽事16次主場出擊，法定時間獲得8勝6和2負，單計近7次聯賽主場錄5勝2和，包括勇挫阿士東維拉及熱刺，連聯賽「1哥」利物浦同「2哥」阿仙奴都要失分而回，主場威力唔講得笑。既然曼城今時唔同往日，森林主場攞到分有乜咁出奇，一於捧讓球主勝[+1]。

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