開始報名嘞！蘇黎世保險學界3X3 籃球賽5月開鑼　

年度學界3x3盛事，第五屆「蘇黎世保險香港學界 3X3 籃球挑戰賽 THE GAME 2024-2025」 將於 5 月 10 日 至7 月 3 日 期間舉行，賽會今日起接受全港中學籃球校隊報名，128支入圍校隊將進行連場激鬥以打入總決賽日，爭逐在修頓場館國際級水平的 3X3 籃球場內決出的榮譽。

蘇黎世保險香港學界 3X3 籃球挑戰賽被視為三人籃球賽的重要錦標之一，每年均吸引超額校隊踴躍參與，去年冠軍最終由拔萃男書院及協恩中學勇奪而回。今年比賽繼續接受64隊男子、以及64隊女子隊參賽，由於名額有限，若組別的報名名額多於64隊，大會將以抽籤決定參賽資格（*大會亦會發出少部份外卡參賽資格給予歷屆種子球隊）。截止報名日期為3月31日。

本屆賽事將於5月中旬展開小組賽，並於6月28日進行淘汰賽日和緊接7月3日假修頓場館舉行的總決賽日。另外，為隆重其事，大會將於4月11日假奧海城二期商場中庭舉行了本年度啟動儀式，以及賽事抽籤儀式。其後還有連串推廣活動，讓大眾一齊投入3X3魅力。

活動一直獲各方高度關注，大會特意引進 FIBA 全球 3X3 籃球世界級的設備，包括搭建達國際級水平的 3X3 籃球場以及使用與東京及巴黎奧運會同一系列的其他設備，故此比賽被視為香港學界最高規格的 3X3 籃球比賽。

賽事資料

比賽日期: 2025年5月10日至7月3日

比賽組別: 男子中學挑戰組 (64隊)

女子中學挑戰組 (64隊)

每間學校於每個組別只可派一隊參賽

報名人數︰ 每隊可報3 - 4名球員

口號：我敢挑戰，熱血承傳

詳情可參閱大會facebook及ig