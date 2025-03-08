世界格蘭披治桌球大獎賽　打滿11局羅拔臣挫梅菲晉決賽

世界格蘭披治桌球大獎賽周六（8日）於啟德體藝館進行兩場4強大戰，頭場由「墨爾本機器」羅拔臣與「魔術師」梅菲合演「搶十一」激鬥，前者開局領先2比0後，被對手反先5比3陷入困境，在絕地反擊下戰至決勝局，羅拔臣打出一Cue 114度「重迫」，最終以6比5險勝，晉級決賽將於周日（9日）對卓林普和冰咸之間的勝方，「英格蘭打吡」將於今晚7時半上演。

世界排名第19位的澳洲球手羅拔臣，迅速入局於前兩局即打出「重迫」，分別為一Cue 114度及一Cue 104度，領先局數2比0。世界排名第10位的梅菲轉換策略屢次「Set士碌架」，追平局數2比2，隨後於第7局打出一Cue 107度、為今場首個「破百」，第8局再贏度數81：26，領先局數5比3「叫胡」。

羅拔臣絕境逢生，連續3局達成「破百」，其中在決勝局再打出一Cue 114度「Century Break」華麗終結比賽，反觀梅菲在該3局均吞「蛋」，最終羅拔臣以6比5「大心臟」逆轉勝，取得明日決賽席位。

43歲的羅拔臣賽後透露最近換上新的鈦合金桿頭，賽前預計需要不少時間適應，但每場比賽都覺得自己愈打愈好，如今打入決賽，他笑言：「原定明日想去觀戰LIV高爾夫球香港站比賽，但目前看來是要取消行程了。」

羅拔臣又大方稱讚對手梅菲：「今場開局不錯，惟其後出現幾次失誤被梅菲把握到機會懲罰，好在最後幾局發揮得不錯」，他續道：「決勝局第一球紅波我果斷選擇進攻，梅菲賽後也對我說對這球深感佩服，他身為前世界冠軍，上如何面對勝負方面樹立了很好的榜樣。」至於第2局未能順利打出「147」，「墨爾本機器」坦言可惜未能完成挑戰，不過他相信今場精彩對決能讓現場觀眾好好享受。