港超聯　祖連奴梅開二度：爭標機會仍樂觀

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）頭場於旺角大球場上演，最終傑志淨勝北區5球，升上聯賽第3位，今場梅開二度的祖連奴，對於「藍鳥」爭標機會抱持樂觀態度，強調球隊會繼續以冠軍為目標前進。

傑志於聯賽對陣九龍城及「足總盃」8強對陣大埔的賽事中，連續兩場領先對手2球之下反負，祖連奴認為球隊已汲取教訓，今場成功掌控局勢到尾：「之前兩場試過領先之下輸番轉頭，我覺得主要問題係因為專注力下跌得太快，但球隊今日喺90分鐘裏面比起上場更加集中，修正咗防守上嘅漏洞，今場成功零封對手，亦證明咗我哋有喺失敗當中學習。」目前傑志以16戰32分排第3位，踢多一場之下落後榜首大埔3分，祖連奴認同爭標形勢激烈，強調傑志仍有機會奪冠：「今季有3到4隊爭冠軍，但我相信傑志仍然有好大機會可以贏到聯賽，之後仲有幾場會對住強隊，我哋會一直戰鬥到最後。」

至於港隊將於月中舉行國際友誼賽，於主場迎戰澳門，再度進入初選名單的祖連奴表示相當期待：「好開心今日可以入到2球，我相信韋斯活會一直觀察球員嘅比賽表現，我會把握展現自己嘅機會，希望今個月決選名單會有好消息。」