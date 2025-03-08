學界精英足球　兩連冠！男拔12碼挫聖若瑟

「全港學界精英足球比賽」決賽周六（8日）假啟德青年運動場舉行，由聖若瑟書院硬撼拔萃男書院，重演兩年前決賽翻版，雙方法定時間內踢成0比0平手，最終男拔互射12碼以總比數9比8勝出，達成兩連冠。

聖若瑟派出東方的蕭政，聯同標準流浪小將張青雲負責派牌，港會翼鋒李宗恒負責側擊，傑志的楊焯鈞先列後備；男拔方面，理文的詹皓臻、許肇中及流浪小將劉彥匡控制中場，流浪前鋒黃韜霖客串右閘。

開賽初段，其中一邊龍門網部份鬆脫，工作人員處理後，賽事繼續進行。上半場末段，聖若瑟黃金機會，劉宇浩右路窄位傳中，李宗恒面對空門炒高。67分鐘，聖若瑟換入楊焯鈞加強攻力，但法定時間內互無紀錄，要以互射12碼分勝負，兩隊頭9輪各有1人宴客，包括聖若瑟的劉宇浩第5輪射失，無泓為球隊鎖定勝局，直到第10輪，吳日朗一射破網，但楊焯鈞起腳則中柱彈出，結果男拔總比數贏9比8，連續兩年奪冠。

男拔亦成為個人獎項大贏家，劉彥匡（Alvin）、門將梁曉陽及陳丞臻，分別當選「最有價值球員」、「最佳防守球員」以及「最佳射手」。Alvin賽後受訪時感觸良多：「中六嗰班要花唔少讀書，少咗練波，好在大家出盡百分之二百嘅努力，先捱到最後，而且前年決賽對聖若瑟，就係輸互射12碼，今年終於贏番次，跨過呢個心理關口，絕對係完美句號，我都想趁呢個機會同隊友講聲多謝，冇佢哋幫手，我未必可以踢得咁好。」

Alvin亦希望藉這個獎項，得到更多球迷認同：「之前有篇報導，話我係球隊嘅無名英雄，希望攞完呢個獎之後，大家記得我係男拔18號Alvin！」

在互射12碼第5輪救出對方射門，為球隊保住希望的黎曉陽，坦言今屆球隊在未有皇牌球員坐鎮下奪冠，證明：「趙正宇等人離隊之後，球隊少咗個領軍人物，要重建戰術體系，呢個過程真係好辛苦，但今屆畀我哋攞到冠軍，證明大家嘅努力有回報，唔係靠買人去贏波。」

至於頭場季軍戰，法國國際學校憑區振鋒、Enzo Levaire及冠忠南區小將莊晉各入1球，以3比0輕取南島中學，首次在精英賽奪得三甲。執教該校的大埔中場杜國榆，非常興奮，盼母校在學界足球獲得應有尊重：「雖然法國國際學校唔係學界傳統勁旅，我覺得學校值得有多啲尊重，因為唔少好多球員都喺呢度出身，例如李小恆同杜國樑，希望班仔以佢哋為目標，繼續追夢。」