港超聯　東方贏標準流浪上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場迎戰東方。東方雖有巴科爾兩度12碼宴客，但這名西班牙射手隨後將功補過，加上馬高斯梅開二度，最終以3比1擊敗流浪；東方暫時多踢1場下，以1分壓過大埔升上榜首。

流浪今場續由盧兆崎把關，林堂真、林遼太兩名東瀛兵負責防務工作，比迪高在中場派牌，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。東方則由米祖域、拿亞扼守中路，刑滿復出的巴杜姆，聯同巴科爾攜手攻堅，顧斌、馬希偉先列後備。

開賽初段，東方已有次黃金機會，馬高斯禁區內被盧兆崎拉跌，球證直指12碼，但巴科爾操刀卻射斜。不過這名首席射手很快將功補過，12分鐘他在禁區內快過林遼太一步大腳抽入，東方領先1比0。24分鐘東方再下一成，馬高斯把握對方後衞解圍不遠，窩利一射破網。

流浪後衞李泳豪之後禁區內犯手球，球證翻查VAR決定判12碼，不過巴科爾今次主射又被盧兆崎「捉到路」。補時階段，流浪一次反擊，林堂真交出長傳，伊巴謙單刀射入，旁證起初指伊巴謙越位在先，惟經VAR翻查後，改判入球有效，半場流浪落後1比2。

易邊後流浪嘗試反撲，53分鐘雷仙奴橫傳，姚浩明後上撞射高出。流浪再換入巴拉克加強攻力，但59分鐘卻再度失守，被對方馬高斯接應角球，混戰下快腳篤入。落後至1比3的流浪未有放棄，84分鐘伊巴謙禁區頂遠射，門將葉鴻輝撲到再中楣。東方尾段雖有巴科爾射中柱，但仍順利維持勝局，聯賽3連勝。