港超聯　理文鬥冠忠南區　兩隊都要爭氣！

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周日（9日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場兩支地區球隊正面交鋒，早前曾在聯賽逆轉傑志的九龍城，於深水埗運動場主場出擊挑戰大埔（on.cc東網周日下午3時按次收費直播) 。尾場移師將軍澳運動場，剛於「冠忠巴士六十週年足總盃」8強意外出局的理文，會遇上各項賽事3連敗的冠忠南區。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播)

上仗以1比2憾負標準流浪，失落「足總盃」出線席位的理文，主教練賀蘭特承認賽果難免令人失望，為爭奪亞洲賽資格，會集中火力應付餘下聯賽：「『足總盃』係關乎「『亞冠盃』嘅參賽資格，我哋今季目標一直係想踢亞洲賽，依家得番聯賽呢個機會，我哋嚟梗每一場都絕對唔會放鬆。」賀蘭特又指對手有積遜和亞哥斯達周中留力應戰，因此預料今場戰況會相當激烈，部署上會特別提防兩人的突擊。

繼首循環及「賽馬會菁英盃」分組賽後，今季第3度與南區正面交鋒，後衞李毅凱認為對手賽程密集之下，已隊體力今場較為佔優，又提醒隊友小心應付史提芬彭利拿、積遜及艾華等多位前場主力：「史提芬彭利拿同艾華兩個都係港隊入籍兵，仲有第一場入過我哋波嘅基哥利，身體對抗性特別強，所以要小心Mark實呢幾個球員。佢哋星期三先對完東方，我諗恢復上都應該會差少少，只要跟足教練部署，盡量利用我哋體力上嘅優勢，我有信心今場可以攞晒3分。」

南區方面，領隊貝可泓表示8日3戰下，部分球員出現疲態，將作出輪換，並提到理文近期踢法有所改變，呼籲球員加倍留意：「雖然理文喺『足總盃』出局，但艾華頓今場出得番，隊波一定唔同晒，而且佢呢排多咗收入嚟中間踢，產生好大威脅，大家要睇緊啲。」值得一提，雖然川瀨浩太累積5黃停賽，但宋柱浩和翟廷峯刑滿復出，上場有傷在身的伍瑋謙可以候命，成為及時雨。

有望倒戈的中場核心亞哥斯達，就對與前東家交手未有太大感覺，強調今仗只專注助南區搶分，擺脫低潮：「雖然喺理文踢咗5年，有好多美好嘅回憶，但我依家只會專心幫南區攞分，加上球隊最近嗰勢唔好，希望幫隊友創造多啲機會，盡快贏番場。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55. 余煒廉 23.泰法蘇尼 5.杜度 13.李毅凱

中場：99.施卡達利 10. 黃威 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 20. 保連奴

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：14.宋柱浩 6.基斯 21.黃浩然

中場：8.李嘉耀 10.亞哥斯達 15.黎格爾 16.翟廷峯

前鋒：18.艾華 9.基哥利 90.積遜