出海賀3.8婦女節！Volvo女子舵手賽維港上演

為向普羅大眾推廣帆船運動及吸引更多女將加入帆船運動，香港遊艇會每年均舉辦「女子舵手賽」。賽事今日(8日)假維港上演，近50位女舵手及其隊伍共約180位帆手在維港較勁，共慶3.8國際婦女節。

賽事起航綫設於維港東面海域，參賽的女舵手大鬥法，帶領船員競逐多個不同級別或組別帆船的獎項。賽事本於下午12時30分舉行，可惜一度因為無風而被迫延遲開賽。一小時後，維港海面吹起微風，終可開賽。第二場賽事緊接首場賽事完結結後開始，在和緩的風力下，女帆手們順利完成全日兩場賽事。

是日盡見業餘女帆船運動員，以「Etchells型帆船」為例，田妙韻已是第三度挑戰「女子舵手賽」。今次上陣的船員更是「全女將」，實屬難得。另外，女將楊姿詠表示，期望見到更多女性加入帆船運動，畢竟女性心思較為細密，對陣上決策較為有利。

賽事成績如下：

各組別/級別帆船 冠軍船隊

大帆船PHS 組別 「Generations 號」

Etchells型帆船 「Incoming 號」

Flying Fifteen 型帆船 「Ffolly 號」

Impala 型帆船 「Impala 1 號」

Pandora 型帆船 「Panache 號」

Ruffian 型帆船 「Victory 9 號」