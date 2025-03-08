港超聯　九龍城主場挑戰大埔

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周日（9日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場兩支地區球隊正面交鋒，早前曾在聯賽逆轉傑志的九龍城，於深水埗運動場主場出擊挑戰大埔。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播) 尾場移師將軍澳運動場，剛於「足總盃」8強意外出局的理文，會遇上各項賽事3連敗的冠忠南區。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播)

相隔半季後，九龍城繼首周聯賽後再與大埔交手，主教練陳銘剛認為今仗正好可驗證球隊的成長步伐：「我覺得今場係個好好嘅機會，去衡量我哋經歷咗大半季，再對番第一場對手嘅時候會點樣應付；大埔同我哋季中增兵之後，各自陣容都有變化，但大家都係擺11個人落場。」「剛Sir」又提到早前聯賽反勝傑志，反映球隊面對強隊有能力製造驚喜，希望球員能加強體能，以在之後比賽維持水準。

上仗「足總盃」8強以1比3惜負東方，前鋒辛尼表示球隊士氣未有因此受影響，相信只要保持團結一致，球隊有能力繼續與強隊抗衡：「對於我同隊友嚟講，無論對手實力高低，我哋都係會全力以赴。我相信心態決定境界，希望用今場證明畀球迷睇，只要球隊夠齊心，要挑戰大埔唔係無可能。」

大埔上周在「冠忠巴士60週年足總盃」與傑志激鬥120分鐘，成功險勝3比2晉級，惟主教練李志堅稱未有太多時間慶祝，目前反而關心球員的恢復、傷病情況：「上場全部人跑咗10幾公里，另外盧卡斯隻腳發緊炎，仲係襪、鞋都着唔到，同馬高斯山度士一樣，今場未必踢到。加上韋法頓、加比爾都紮住出嚟踢，後備球員一定要隨時準備好，希望大家用意志力搭救。」

聯賽去到最後9場，大埔目前仍佔據爭標主動權，「堅Sir」表示壓力的確愈來愈大：「壓力一定有嘅，但好事嚟嘅，因為仲有機會爭冠軍，我諗同時都係一種動力。」他續指九龍城實力不俗，提醒球員絕不可掉以輕心：「九龍城陣中好多有經驗球員，佢哋依家排緊第5，又反勝過傑志，就算嗰場對方可能收起咗啲主力，但都要入到波先得架。」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：2.余沛康 3.韋利安 4.姜𠗕賢 14.龍梓軒

中場：17.田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：27.卡朗 22.辛尼 10.林學曦

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 99.鄭子森

中場：4.馮冠鳴 20.帕特華維迪 5.峇夏比

前鋒：10.奇雲巴迪 16.陳肇鈞 18.伊高沙托尼