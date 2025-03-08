張家朗打入開羅世界盃8強　距離獎牌只差一步

「世二」香港劍神張家朗周六（8日）出戰埃及舉行的FIE世界盃開羅站賽事，於男子花劍16強以15:11力挫日本劍手Shunsuke Baba，順利晉級8強，只要下輪再贏一仗，便可鎖定獎牌。

8年前在本站贏得男花銅牌的張家朗，憑世界排名直入淘汰賽，先後面對奧地利及俄羅斯的對手都贏得頗為輕鬆，其中他在32強與波路達卓夫對碰，更一度以11:3大幅拋離對手，雖第2節曾連失5分，但最終亦有驚無險地以15:10告捷。至16強對世界排名71位的Shunsuke Baba，該位東京奧運及巴黎奧運金牌港將於開局不利下，大反擊狂追實現逆轉，再贏15:11，打入半準決賽將硬撼世界排名第7位的捷克劍手卓賓尼治，雙方以往對賽8次，張家朗以6勝2負領先，近10年亦未輸過給卓賓尼治。

另邊廂，「世一」劍手、美國的Nick Itkin意外地不敵匈牙利的杜沙，16強提前畢業。至於另一港將蔡俊彥於64強以12:15不敵意大利的比安治，無緣晉級。

港女隊代表符妤名在同場舉行的女花「決一劍」以15:14擊敗意大利對手貝天妮，首度打入32強，惜其後不敵姬莉碧而出局。而年輕新星薛雅齊殺入正賽後，以15:11力克法國劍手莉奧絲，但32強僅以一分負於伊列娃，表現值得讚賞。

張家朗2024-2025年賽季戰績及未來賽程

2024年

11月 突尼斯世界盃 32強

12月 高崎(日本)世界盃 銅牌

2025年

1月 巴黎(法國)世界盃 8強

2月 都靈(意大利)大獎賽 16強

3月 開羅(埃及)世界盃

3月 利馬(秘魯)大獎賽

4月 阿卡普爾科(墨西哥)世界盃

5月 上海大獎賽

6月 亞洲錦標賽

7月 第比利斯(喬治亞) 世界錦標賽