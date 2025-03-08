卓林普失準倒灶無緣決賽　冰咸連挫三位「Top5」衝冠

世界格蘭披治桌球大獎賽周六（8日）晚於啟德體藝館上演尾場4強大戰，「港人」卓林普在8強以局數5比0晉級後，今場未能維持高水準發揮，屢次擊球失誤送出機會，最終世界排名第23位的「二師兄」冰咸在11局6勝制下，以局數6比3勝出，繼首輪挫「金左手」威廉斯、8強擊敗「小丑」沙比後，再爆冷淘汰「世一」卓林普，連挫三位世界排名頭5球手，時隔6年後首度殺入排名賽決賽。

今場首局雙方鬥智鬥勇，經長時間纏鬥後冰咸贏72：58先下一城。卓林普第2局「起迫」打出一Cue 106度，追平局數1比1。冰咸未有手軟，以一Cue 104度「Century Break」回擊，其後承勇再贏一局領先3比1。

小休15分鐘後，卓林普再輸一局落後局數1比4，隨後第5局第一桿打遠枱紅波失手，被對手「Set士碌架」，連打3桿未能解局，雖然冰咸亦失誤打中「黑柴」，但仍以99：7拿下賽點。卓林普背水一戰，把握時機連續扳回兩局，其中在關鍵的第7局打出一Cue 124度「重迫」，局數追至3比5，惟第9局再度失準，給冰咸機會打出一Cue 77度奠勝，最終以局數5比3爆冷淘汰「世一」，殺入決賽將於明日鬥澳洲球手羅拔臣爭冠。