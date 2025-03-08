艾殊利高爾：紅魔、兵工廠進攻各有問題

今季原已陷入困境的曼聯，在英足盃第5圈出局後，情況進一步惡化。

開季至今，曼聯遇到的問題愈來愈多，但有一個問題由始至終都沒有改變，就是缺乏入球能力。在現時最具天賦的進攻球員當中，海倫、約舒亞舒克斯及阿歷真度加拿祖，在2025 年合共只入1球，這絕對不是一個好消息。

由於在入球方面表現欠佳，領隊魯賓艾摩廉不得不派上17歲的奧比上陣，而他亦3場聯賽及盃賽賽事後備入替，並且表現出色，其中在對富咸的英足盃更幾乎攻入絕殺球。這位年輕前鋒，去夏離開阿仙奴並選擇加盟曼聯，如能在周日正選登場，將是一個特別的時刻。

由於進攻球員欠缺狀態，迫使魯賓艾摩廉改變選擇，但在其他位置上卻因傷病而不得不改變人選。哈利馬古尼及曼紐爾烏加迪都沒有參與周四歐覇賽事，明奈預計要到3月中旬的國際賽檔期結束後才能復出，阿密特迪亞路及利辛度馬天尼斯則已提早收咧，而勞基梳爾、美臣蒙特及莊尼伊雲斯等仍然無法上場，新加盟的柏德列多古也被罰停賽。缺少這麼多經驗豐富的球員，對急想植入自己風格的主帥來說，確是一個沉重打擊。

另一邊廂，阿仙奴也存在不少傷病問題，布卡約沙卡、加比爾馬天尼利和夏維斯都因傷缺陣，這直接影響們衝擊聯賽冠軍。儘管他們在周中歐聯以7:1狂數燕豪芬，但整體來說在進攻上缺乏銳利度。其實，他們近5場比賽有3場未能入波，只是燕豪芬的糟糕表現暫時掩蓋其不足之處。

對兵工廠來說，防守反而不需要擔心。儘管後防主力祖利安添巴及賓韋特早前先後受傷，他們仍是今季聯賽失球最少的球隊，並在14場作客聯賽，取得7勝5和2負的優異成績。

相反，曼聯在主場奧脫福表現甚差，14場主場聯賽僅贏6場，其中更有5場未能入波。然而，今季他們往往在對強隊時踢爭氣波，較早前也在英足盃淘汰了阿仙奴。我相信他們會重施故技踢得較保守，而且由於雙方目前都缺乏進攻能力，故我預測會悶和收場。