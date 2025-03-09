利物浦反勝狂甩16分　沙拿創入球紀錄

沙拿今季英超已入27球。(Getty Images)

英超「1哥」利物浦勢如破竹，周日(9日)凌晨英超踢「半場好波」，主場3比1反勝包尾嘅修咸頓，贏波後喺聯賽拋離次席阿仙奴16分。利物浦領隊施洛今場停賽，但佢喺看台上遙控球隊，半場一口氣連換3人，成為球隊覺醒最大原因，而穆罕默德沙拿梅開二度，更成為英超史上入波最多外援。

利物浦喺歐聯16強贏巴黎聖日耳門後，今場表現走晒樣，完半場前更因後防誤會，被史摩邦尼近門射入。因停賽要喺看台遙控督師嘅施洛，半場休息期間連換3人，效果立竿見影，51分鐘達雲紐尼斯接應傳中快腳射入追平，之後更兩度博得12碼，兩次都由沙拿操刀建功，助利物浦下半場連入3球反勝。

施洛賽後解釋佢嘅大膽換人：「我喺半場並冇鼓勵球員，或者坐喺看台睇得更清晰，上半場球隊嘅能量實在太低，所以我決定一口氣換3個，提升返能量同質素。當你一次換3個人，10次入面有9次都會向其餘8個球員發出警號，呢個係我唯一可以改變下半場形勢嘅方法。」

另外，埃及前鋒沙拿今場再入2球，歷來英超累積184球，追平曼城嘅阿根廷名宿阿古路入球數字，並列英超史上入波最多外援。沙拿賽後表示：「呢個係好好嘅紀錄，但我喺比賽期間冇諗咁多，阿古路係偉大球員，係英超嘅傳奇，我好開心可以追平紀錄，亦為今場贏波高興。」