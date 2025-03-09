拜仁同利華齊輸波　華迪斯重傷要拎拐杖

周六(8日)德甲賽事，榜首雙雄拜仁慕尼黑同利華古遜齊齊輸波，爭冠形勢維持不變。不過利華古遜輸波之餘，靈魂人物科利安華迪斯被踩傷足踝提早離場，賽後更要拎拐杖輔助，好可能缺席歐聯16強次回合對拜仁嘅大戰。

拜仁同利華日前喺歐聯激戰後，今場演出都失準。拜仁主場對波琴一戰，上半場有拉菲爾古里路梅開二度，一度領先2比0，但被波琴追番1球後，完半場前再有祖奧包連夏食紅牌，踢少個之嘅拜仁下半場連失2球，以2比3輸波。

不過拜仁喺榜首8分優勢未減，事關次席嘅利華古遜，亦喺主場0比2不敵雲達不來梅。利華今場收起多名主力，但早早落後之下，半場即派華迪斯等主將上陣，點知華迪斯踢咗10分鐘，就被對手粗野踝傷足踝，提早退下火線，利華攻唔入之餘完場前再失1球，最終慘吞兩蛋。

據德國《踢球者》報道，華迪斯完場後被影到要拎住拐杖行路，教練沙比阿朗素賽後表示：「球隊今場踢得唔好，而且損失好大，特別係華迪斯嘅受傷。我暫時未有機會同華迪斯聯絡，因為佢去緊醫院做檢查，我哋只可以等待檢查結果。」