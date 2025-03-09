罕見「相同劇本」　米蘭雙雄齊反勝

周日(9日)凌晨意甲出現罕見「相同劇本」，國際米蘭、AC米蘭分途出擊，同樣都係落後2球之下，多得對手「送禮」擺烏龍，最終不約而同反勝3比2，認真湊巧。

榜首國際米蘭上周中踢完歐聯16強首回合作客飛燕諾，加上嚟緊周三(12日)凌晨出戰次回合，今場聯賽主場對蒙沙，明顯有所留力，結果被蒙沙中場比連迪利及前鋒基達巴迪各入1球，44分鐘落後0比2，國米先至如夢初醒，上半場補時由老將阿拿奧杜域頂入追番1球。

換邊之後，國米加強攻勢，由查漢奴古勁射入網，加上蒙沙中場基利亞高普路斯擺烏龍，驚險反勝3比2，領先踢少1場嘅第2位拿玻里4分。國米贏波亦付出沉重代價，中場施連斯基後備上陣僅3分鐘就受傷，可能無緣下場歐聯對飛燕諾。

至於AC米蘭作客萊切，被對手前鋒卡斯托域兩度射破大門，59分鐘落後2球，A米最後半個鐘大反擊，先係靠對方後衞安東尼奧加路擺烏龍追番1球，跟住翼鋒基斯甸普列錫博到12碼，自己主射入網披平，呢位美國國腳81分鐘再建一功，個人梅開二度，協助AC米蘭反勝3比2，結束聯賽3連敗頹勢。