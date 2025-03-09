表演賽不敵勒查露　吳安儀：我哋似姊妹咁互相支持

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周日（9日）舉行決賽前，先上演另一場表演賽，由香港「四眼Cue后」吳安儀，鬥泰國世界「一姐」勒查露，最終港將以局數0比2落敗，「安儀」賽後表示與對方感情深厚，彼此會似姊妹般互相扶持，幫助大家應付世界職業巡迴賽（WST）賽事。

賽事是3局兩勝的形式進行，是日場館氣氛高漲，比賽期間不時有觀眾高呼「『安儀』加油！」，為港將打氣，可惜「安儀」仍以局數0比2落敗，包括第2局領先52度比47度下，打失藍波，讓勒查露順勢清枱，鎖定勝局，二人賽後在酒樽上簽名，並即席向球迷發問，答中的觀眾可獲得有親筆簽名的酒樽。

兩人悉數在賽後記招現身，首度在啟德體藝館打比賽的「安儀」，讚賞場館環境理想，盼日後在這個地方出戰女子桌球賽事：「場館配套好新淨和壯觀，而且球迷很熱烈為我們打氣，令大家很興奮，相信觀眾也享受在這裏，觀賞多名世界頂尖球手作賽，希望將來有機會在這個場館，出戰女子桌球賽事，讓球迷見識到，現今女子球手有能力在桌球打出好表現。」

談到賽事首日出現未完場先清場的風波，「安儀」了解觀眾會失望，相信賽會吸取教訓後，未來會有所改善，又相信球迷中途離場，未必對球手構成滋擾：「我明球迷會失望嘅，但把這個賽事移至香港舉行，已經十分難得，相信主辦單位未來幾年再舉辦這個賽事，會愈做愈好，」

談到「安儀」早前取得未來兩季WST資格，勒查露對此表示歡迎：「希望日後有更多女子球手，踏足WST。」「安儀」亦補充道：「我們會好像姊妹般互相扶持，幫助大家應付好WST賽事。」