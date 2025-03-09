李斯特城放題　車路士開大餐

英超車路士主場對李斯特城，「藍戰士」近期成績大上大落，3連敗後近期又取得2連勝，今場踢成點實在冇得估，但對住後防空虛嘅「狐狸」，相信佢哋唔會放過入波機會，考慮到今場主勝賠率乏味，車路士近5場主場4次開4球或以上，3.5球入球大係最佳選擇。（Now 622周日晚10時直播）

車路士上輪聯賽大勝修咸頓4比0，總算重回勝軌，球隊現時排第5，為爭前4絕唔會放軟手腳，會繼續以3分為目標。雖然同時要兼顧歐協聯16強賽事，但並唔會影響聯賽表現，皆因佢哋上場歐協聯作客哥本哈根只係出副選陣容，結果照贏2比1，只有部分球員同主力陣容重疊，例如高爾彭馬，踢到下半場中段已被收起，今場聯賽又可以上陣搏殺。

「車仔」近幾場已經消化尼高拉斯積遜同馬度基缺陣嘅影響，改由尼干古同柏度尼圖輪流擔任箭頭，雙中場安素費南迪斯同摩西斯卡些度重拾狀態，不過近8場交白卷嘅高爾彭馬仲要畀啲時間，大家都等緊佢谷底反彈。

李斯特城近期表現直插深淵，各項賽事5連敗，共失14球僅入1球，後防可謂中門大開，今場作客史丹福橋球場，恐怕無法抵擋「藍戰士」攻勢，隨時又一次輸鑊甘。

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